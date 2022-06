Ana María Aldón raja lo más grande de Gloria Camila: "Me ha denigrado públicamente"

Pillan a Ana María Aldón hablando mal de Gloria Camila fuera de cámaras.

Todo lo que ha dicho Ana María de la hija de Ortega Cano en la intimidad.

Ana María está harta de Gloria Camila y siente que la ha denigrado públicamente.

La tarde del sábado, Ana María Aldón provocaba el enfado de Emma García y del resto de compañeros de 'Viva la vida' al no contestar las preguntas que le hacían desde plató. Los colaboradores del programa se quejaban abiertamente de la mujer de Ortega Cano: "Se está haciendo la tonta diciendo que no nos oye por la música, pero es que no le interesa responder a lo que le estamos preguntando".

Los colaboradores del programa se referían a las cuestiones relacionadas con su entrevista en una conocida revista en la que no dejaba títere con cabeza y hablaba de Gloria Camila en términos en los que nunca antes lo había hecho. Gloria Camila, nada más leer la entrevista, reaccionaba en su programa: "Parece que tiene que hablar de mí, si no no gana suficiente dinero".

Pese a que en su programa no quiero pronunciarse sobre el asunto, el equipo de 'Socialité' ha podido saber que Ana María Aldón sí se ha desahogado con un amigo íntimo y tenemos sus palabras. Hasta nuestra redacción llega el testimonio de una persona muy cercana a la colaboradora en el que no se corta a la hora de hablar de la hija de su marido.

Lo que piensa realmente Ana María Aldón de Gloria Camila

"Se calla ahora porque no quiere tener problemas con su marido", dice el amigo de Ana María, que acara así por qué la colabora de 'Viva la vida' no quiere entrar en guerra cuando le preguntan por su relación con Gloria Camila. "Ortega y Ana María no hablan nada de Gloria, como si no existiese". Pero lo más fuerte viene a continuación: