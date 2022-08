¡Noticia bomba! Isabel Pantoja ve a su hijo Kiko Rivera a escondidas

Una persona del entorno de Isabel Pantoja asegura en exclusiva para 'Socialité' que la cantante está viendo a su hijo, Kiko Rivera, a escondidas . Según las palabras de este confidente, Isabel Pantoja no se perdería ni uno solo de los directos que su hijo hace en redes comentado videojuegos .

Al parecer, la cantante se encierra en una de las habitaciones de Cantora para desde una cuenta secreta no perder detalles de los vídeos de su pequeño del alma. A Isabel le habría costado acostumbrarse a la plataforma en la que su hijo realiza su trabajo, pero con algo de ayuda habría conseguido convertirse en una experta y disfrutaría como la que más: " Se le saltan las lágrimas viendo la pasión que Kiko le pone a su trabajo, hasta celebra los goles con él".

Además, Isabel Pantoja se habría creado una cuenta falsa en Instagram (cenicientagomezma) desde donde no solo seguiría a Kiko, si no también a su sobrina Anabel Pantoja o a Omar Sánchez, no así a Yulen Pereira... ¿no está de acuerdo Isabel con la nueva relación de la Pantojita?