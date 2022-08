Exclusiva| Isabel Pantoja, pillada en bañador en compañía de unos amigos

José Antonio Avilés ha llevado hasta la redacción de 'Socialité' una imagen de Isabel Pantoja que nadie esperaba. El colaborador le ha entregado en mano personalmente a María Patiño la fotografía de la cantante y la presentadora no ha podido evitar su sorpresa: "Esto no me lo esperaba, es una imagen que perfectamente podría estar en la portada de cualquiera de las cuatro grandes revistas del corazón de nuestro país".