Jorge Bárcenas se sincera sobre los aspectos más desconocidos de su vida: ''Cuando una chica se me acerca...''

Jorge Bárcenas y Victoria Federica mantuvieron una relación sentimental que durante mucho tiempo estuvo bajo el foco de los medios de comunicación, pero el amor entre la famosa pareja no pudo ser y acabaron con su relación en mayo de 2022.

El DJ nos ha abierto su cabina y su corazón y se ha sincerado sobre los aspectos más íntimos y desconocidos de su vida. Además, Yola no lo ha podido evitar y al ritmo de Jorge se ha marcado unos pasos de baile.

Jorge ha desvelado cómo empezó su sueño de convertirse en DJ : ‘’Yo le pedí a mi madre un curso por mi 16 cumpleaños y ahí fue donde yo noté que se me daba bien, que lo estaba pillando y la verdad es que ella desde el primer momento en vez de asustarse siempre me ha apoyado. Mi madre y yo vemos el éxito como poder dedicarte a algo que te apasiona’’.

El Dj le ha confesado a Yola el ritual que sigue siempre antes de subirse a un escenario: ‘’Siempre me subo con el pie derecho, uno, otro y ya seguimos’’. Además, ha contado que la persona más famosa que le ha pedido una canción en cabina ha sido Antonio Banderas, algo que le hizo ‘’mucha ilusión’’.

Yola se ha lanzado a la piscina y le ha preguntado si liga mucho: ‘’No ligo mucho, es broma, siempre alguna chica se acerca y tal y me dice ‘qué bien has pinchado’ ‘’, a Yola el piropo le ha encantado: ‘’Es lo mejor que te pueden decir, ‘qué bien has pinchado’ ‘’.