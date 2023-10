Reventamos la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: las imágenes del enlace, looks de invitados y todo lo que ocurrió

A pesar de ser el padrino de la novia, Jorge Javier no dio ningún discurso, pero nos cuentan que se emocionó con los discursos de Anabel Pantoja y de Dulce. El presentador no llegó al banquete (y ya lo había avisado): solo estuvo en el cóctel. La razón es que no le gustan mucho las bodas y no suele acudir a ellas. Su papel consistía en acompañar a Isa en la ceremonia.