Alejandra Rubio lanza un reproche a su primo tras su entrevista contra Carmen Borrego: "No hay necesidad"

José María Almoguera asegura en una revista que no confía en su madre y parece cerrar la puerta a la reconciliación

Alejandra Rubio nos habla de la reacción de Carmen Borrego a la entrevista de su hijo: "Ha sido un palo más para ella"

José María Almoguera llama a '¡De viernes!', pero se niega a hablar en directo con su madre

El hijo de Carmen Borrego ha dado una demoledora entrevista contra su madre en 'Lecturas'. José María Almoguera asegura que no confía en ella y Alejandra Rubio, su prima, se muestra muy crítica con él en 'Vamos a ver'.

Las declaraciones de José María Almoguera

"Se me ha puesto como de muy malo y no lo soy. Pensaba que con mi silencio todo iba a acabar pero no ha sido así", se queja José María Almoguera en su entrevista y no duda en decir: "No confío en mi madre".

Es más, la culpa de haberle perjudicado a nivel personal con su trabajo en televisión: "En la calle me han dicho que soy mal hijo y un sinvergüenza y no lo soy". De hecho, asegura que su trabajo le destrozó en su matrimonio con la madre de su hijo, Paola Olmedo.

¿Cómo está Carmen Borrego tras la entrevista de su hijo?

Al parecer, Carmen Borrego está rota tras la entrevista de su hijo y su sobrina, Alejandra Rubio, comentaba: "Estaba súper esperanzada después del mensaje que le envió el otro día y yo también lo dije aquí, pero ha sido un palo más para ella".

"A mi primo le diría que no hay necesidad de esto", reprochaba Alejandra y, cuando Joaquín Prat le preguntaba qué tipo de necesidad podría tener José María, comentaba: "Sería una necesidad económica, pero tiene una familia que le puede ayudar".

"Creo que Jose todavía no entiende, y mira que lleva tiempo trabajando en televisión detrás de las cámaras, que Carmen no tiene ese poder, no decide de lo que se habla ni sobre las opiniones de los compañeros", aseguraba Alejandra y apuntaba que sabe en primera persona que no es una situación que no se puede controlar: "Creo que aquí se equivoca en echarle la culpa de cosas que no tiene ni están en su poder".

Es más, según Alejandra, Carmen ha intentado evitar ataques contra su hijo tras las cámaras: "Lo único que he escuchado es 'no hablo de mi hijo', 'por ahí no vayas'... sin querer entrar en más polémica de nada. Entonces, para mí, esta declaración no tiene ningún sentido".

Para Alejandra, "no tiene mucho sentido" que su primo diga que no confía en su madre. Eso sí, si antes pensaba que la reconciliación estaba cerca, ahora cree lo contrario: "No veo que esté rota para siempre, no lo creo, pero creo que no quiere hablar y no quiere solucionar nada, no sé si porque si porque necesita sanarse o si porque no le conviene".

Y es que la colaboradora no entiende cuál es el problema, no cree que la situación sea tan grave como para los ataques que el hijo de Carmen Borrego le dirige: "La gente en sus casas pensará que vaya tonterías".

