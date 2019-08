Chelo deberá ser operada de la pierna por el accidente sufrido en 'Sálvame'

Hablamos con Chelo García-Cortés , que se encuentra un tanto fastidiada porque la herida de su pierna se ha complicado por la parte superior del tobillo. La colaboradora de ‘Sálvame’ deberá someterse a una operación la próxima semana: “Se ha necrosado y me tienen que hacer un injerto”, nos cuenta.

Pero Chelo se muestra resignada y asume que es algo que tiene que hacer por recomendación médica: “Podía haber sido peor, no me he roto nada”. La operación será previsiblemente el viernes, la confirmación depende del cirujano.