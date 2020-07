El acuerdo de divorcio no amistoso de Diego Matamoros y Estela Grande

Estela le reclama dinero a cambio de firmar el divorcio, algo a lo que Diego se niega en rotundo. Ella se muestra enfadada ante esta negativa y Diego, en vista de sus últimas declaraciones, tampoco se muestra muy contento con su ex: siente que, tras la ruptura, no ha estado a la altura.

Hemos podido saber que Estela va a visitar a Diego la próxima semana para recoger sus cosas y el abogado de él estará presente. Ya no hay reconciliación posible pero Diego le desea lo mejor. Tras esto, María Patiño ha opinado al respecto y no entiende por qué Estela le pide dinero a su ex cuando no tienen hijos en común y vivían en una casa de alquiler.