Un extrabajador de Cantora relata una supuesta agresión de Isabel Pantoja: "Le tiró un pan duro al cuello a un camarero"

‘Socialité’ ha hablado con un extrabajador del restaurante de Isabel Pantoja , que ha asegurado que tiene algo grabado a fuego: el mal carácter de la tonadillera. El camarero ha relatado los incidentes que vivió allí , pero no solamente por parte de Pantoja, también ha asegurado que Julián Muñoz tenía una vara de mando muy dura.

“ Isabel Pantoja agredió a un camarero . Le golpeó con todo el bollo de pan duro en el cuello”, aseguraba el extrabajador, que relató el motivo de este suceso: “En el restaurante no se daban desayunos, solamente se daba comida y cena. Entonces, un día ella llegó por la mañana con su amiga Charo y le dijo al chico que quería desayunar”.

El trabajador la advirtió de que no había pan, pero ella no estaba dispuesta a renunciar a su desayuno: “Isabel le dijo, ‘pues búscate la vida’. El muchacho intentó ponerle un desayuno, cogió un bollito de pan, que estaba duro del día anterior, intentó tostarlo y al tostarlo se quedó más duro. Cuando se lo llevó a la mesa, Isabel cogió el bollo de pan y cuando el muchacho se dio la vuelta se lo tiró en la espalda. Casi llorando me lo contó y el chico al día siguiente se marchó del restaurante”.