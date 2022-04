Gil Silgado, en un estado "lamentable" en prisión: "Va en silla de ruedas por la cárcel"

Como ya ha contado en otras ocasiones, Anabel fue abandonada por su padre cuando era una niña, algo que no ha podido perdonarle en todo este tiempo. Sin embargo, hay algo más por lo que Anabel no perdona a Gil Silgado: "Yo me he quedado sola, por su culpa metieron en la cárcel a su hermana, mi tía, y yo estoy haciendo todo lo posible para sacarla de allí".