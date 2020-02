Sale a la luz un brutal audio entre Johnny Deep y su exmujer Amber Heard en el que discuten de forma muy tensa. El audio relata una supuesta agresión por parte de Amber Heard hacia Johnny Deep: "Me pegaste anoche". En el audio, Amber Heard admite que golpeó a Johnny Deep: "A veces me cabreo y se me va la pinza". El matrimonio solo duró quince meses y han atravesado un bucle de demandas judiciales.