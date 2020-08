Las pruebas que demuestran que Marta López sí conocía a Kiko Jiménez: "Las ha intentado eliminar"

El ‘ polideluxe ’ puso contra las cuerdas a Kiko Jiménez y a Sofía Suescun la noche del sábado. Conchita destapó, gracias a su polígrafo, que Kiko y Marta López Álamo (novia de Kiko Matamoros) “tuvieron algo” en el pasado . Jiménez comentó que se conocían, pero que no hubo nada entre ellos.

No podemos afirmar si hubo o no relación íntima entre ellos, pero esta prueba sí que demuestra que coincidir, han coincidido, lo que dejaría a Marta como mentirosa. De hecho, Marta ha intentado por todos los medios que esta prueba no se mostraran hoy en el programa.