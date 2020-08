Lorena Morlote, por primera vez en televisión, muy afectada por el escándalo de Anita Matamoros y decepcionada con Kiko

Lorena ha dicho alto y claro que Anita Matamoros no ha vetado en ningún momento a Marta López, si no que la influencer simplemente se ha limitado a "evitar el establecimiento porque no quiere líos". Tal y como la estilista ha explicado, notó que Anita Matamoros ya no iba a su local y, tras llamarla, fue ella misma la que le pidió a Kiko Matamoros que Marta eligiese otra peluquería para retocar su imagen.