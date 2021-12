El Maestro Joao habla de planes de boda con su novio: "Se me ha pasado por la cabeza casarme"

Asegura que está “enamoradísimo y encantadísimo” y deja caer que le gustaría que su chico se decidiera a dar el paso de hincar rodilla: “A ver si este año me pide la mano o el pie… Mientras no me pida el monedero, que me pida lo que quiera”, aseguraba. “Se me ha pasado por la cabeza casarme”, declaraba el vidente.