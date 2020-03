Malú habla por primera vez de su embarazo y cuenta cómo está llevando el confinamiento: "Llorando y comiendo todo el día"

La cantante Malú se encuentra en la recta final de su embarazo y ‘Socialité’ ha conocido cómo está llevando las últimas semanas antes de tener al hijo que espera con Albert Rivera. La artista ha subido un vídeo a sus redes sociales dónde asegura que está "encantada" y habla entusiasmada de la gestación: “He tenido suerte desde el principio porque todo ha sido muy fácil. No he sido de vomitar y todo me ha sentado bien”, ha explicado.