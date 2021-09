María Patiño, 'atrapada', no consigue llegar a tiempo a 'Socialité': "No hay nada que me haya salido bien hoy"

María Patiño no ha empezado el domingo con muy buen pie y ha tenido que enfrentarse a una auténtica Odisea en su viaje a Telecinco. La presentadora no ha podido llegar a tiempo a presentar ‘Socialité’ y ha anunciado en un vídeo que se encontraba ‘atrapada’.

“Son las 12:08 y he salido de casa a las 11:15. Hemos avanzado muy poco”, decía María Patiño mientras su coche no se movía del Paseo de la Castellana, una icónica calle de Madrid en la que el tráfico se veía afectado por la celebración de una maratón.

“Estamos parados porque hemos tenido que dar la vuelta. Ha sido una ratonera. Ahora mismo no sé ni donde estoy”, explicaba María Patiño en directo a través de una llamada de teléfono. “Cualquier corredor corría más que el coche, hasta me he planteado ir corriendo”, decía.

Sin embargo, el atasco no era el único problema al que se enfrentaba María Patiño este domingo. La presentadora aseguraba que no tenía “batería” en el móvil, ya que tenía pensado cargarlo en la redacción: “¿Entiendes lo que es mi vida? No hay nada que me haya salido bien hoy”, le decía la presentadora a Javier de Hoyos.