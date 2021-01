La reflexión de Patiño

Mientras veía el vídeo con sus mejores momentos, la presentadora se ha emocionado. “Ha sido un año para mí especialmente duro. Me he dado cuenta de que he ido demasiado deprisa y hay cosas que me he perdido y en ello estoy, intentando levantarme”, nos ha contado. Ha dicho que le cree que ha trabajado demasiado y que ha dejado su “vida personal un poco aparcada”. Pero ahora está trabajando en ello y está logrando “recuperar la ilusión que casi he llegado a perder”. “Por eso no he dejado nunca de soñar”, ha acabado.