El mayor bajón de Anabel Pantoja desde que entró al pisito: “No me encuentro bien, estoy triste”

Anabel Pantoja lleva desde el lunes por la tarde en el pisito de ‘Sola’, el innovador reality de Mediaset que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . En estos días la hemos visto cantar, bailar , cocinar, darlo todo haciendo deporte y también emocionarse con los mensajes y las llamadas de sus seres queridos . Pero no todo son buenos momentos: hoy hemos visto a la colaboradora de ‘Sálvame’ con el mayor bajón desde que emprendió esta aventura.

Estaba charlando con el entrenador personal, Iván Perujo, sobre cómo lleva el reality cuando a Anabel le dio el bajón y se sinceró. “ Me encuentro muy bajita de todo, de ánimos, de todo . Estoy como más triste”, empezó contándole. Anabel explicó que ella se esperaba que iba a estar como en su casa “pero sin teléfono y sin una persona, pero no es tan así. La verdad es que no me encuentro bien”, comentó.

Perujo intentó darle ánimos y le comentó que ella ya había estado en otros realities. Anabel dijo que sí, pero que en todos había estado con gente. Y añadió, dolida: “Soy la peor en los realities, siempre me he ido la primera semana. Pero bueno, no es mi fuerte y punto. A lo mejor no es lo mío, no pasa nada”.