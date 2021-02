Marta Peñate vio en 'Solos' el vídeo de Lester hablando sobre su entrada en pijama en el debate de 'La isla de las tentaciones'

A Marta le sentaron muy mal sus palabras y le mandó un durísimo mensaje

Noel Bayarri y la hermana de Marta la hicieron recapacitar y acabó deseando lo mejor a Lester, Patri y su hijo

Marta Peñate arremetió como nunca contra su exnovio Lester desde ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. La concursante vio un vídeo que su exnovio había hecho comentando su irrupción en el debate de 'La isla de las tentaciones' y ella le respondió mirando a cámara, mandándole un mensaje muy fuerte del que luego se arrepintió.

Lester, sobre la irrupción de Marta en el debate

Después de que Lester y Patri anunciaran en el debate de ‘La isla de las tentaciones’ que iba a ser padres, Marta Peñate irrumpió en el plató en pijama, negándose a creer que fuese verdad. Tras este episodio, el canario colgó unos stories en su Instagram comentando lo que le apareció la aparición de su ex: "Me chocó bastante la actitud de Marta. Todos la conocemos, le encanta el show y el drama pero esta vez estaba diferente. Estaba demasiado sobreactuada, nerviosa, estaba sudando... Creo que le afectó bastante por mucho que haya querido disimular", dijo.

Además, cree que su a su exnovia le dolió la noticia por los 11 años que pasaron juntos. “La veo psicológicamente mal, los realities no le están haciendo ningún favor, no es la persona que estamos viendo, no es así y cuando se encuentre a si misma va a necesitar ayuda piscológica", comentó.

Marta, muy dura con Lester

La concursante de ‘Solos’ no se cortó ni un poco a la hora de responder a Lester. Le llamó “reventado” y manifestó que le daba igual que tuviera un hijo o tres. “Me da un poco de pena ese niño que viene en camino, pero no por Patricia, por ti. Puedes llegar a ser buen padre, pero con una persona que realmente quieras. Creo que a mí hasta el cuarto año no me fuiste infiel. Llevas con esta chavala tres meses y la has sido infiel muchas veces”, dijo.

Además, aseguró que Lester había ido diciendo que volvería con Marta, pero que es ella la que se niega. “Estás muy reventadito y te da por saco que hayas hecho todo lo que has hecho en ‘La isla de las tentaciones’ y al final te ha llamado tu madre para ir a tu casa. Normal, yo también estaría reventada”.

Luego se despidió y volvió con Noel Bayarri, que era testigo de la escena desde el sofá del pisito y sin intervenir.

Marta se arrepiente de sus duras palabras contra Lester

Tras hablar con su hermana y con Noel, Marta recapacitó y quiso mandarle otro mensaje a Lester. Así que se levantó y se dirigió a la cámara: reconoció ser una persona dramática e incluso sobreactuada en ocasiones y aseguró que intentará relajar esas facetas de su personalidad. “Te deseo lo mejor a ti, a tu retoño y a tu novia”, añadió. Además, invitó a su ex a ir a cenar al pisito con ella y con Noel y se ofreció a enseñarle a cambiar pañales porque tiene sobrinos y ya lo ha hecho.

“En tu opinión los realities me están quemando y en mi opinión me están ayudando a muchas cosas, entre ellas a superar los 11 años tormentosos que vivimos juntos. Me hiciste más daño tú a mí que yo a ti, obviamente…”, dijo. En este momento y por primera vez en sus dos mensajes a Lester, Noel intervino para avisarla de que se estaba yendo por los cerros de Úbeda. “Ya parece reproche, olvídate de los reproches”, le aconsejó. Marta aceptó la crítica y le deseo a Lester que todo le vaya bien en el futuro.

