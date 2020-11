Miriam hace una inesperada confesión a Gianmarco y lanza una 'pulla' a Carlos Lozano: sus primeras horas en 'Sola'

La ganadora de 'GH VIP 6' es la nueva habitante del pisito

Miriam es la nueva participante de 'Sola'. La peruana llega al pisito con muchas ganas y con un objetivo claro: conocer a España y a sus gentes. "¡Estoy muy nerviosa!", le ha confesado a Gianmarco. "Lo más importante es disfrutar. A mí me ha encantado la experiencia. Cinco semanas pero han pasado volando", le ha confesado él.

"Me he traído una agendita, porque me gustaría aprender inglés. ¿Te puedes creer que he estado en reuniones donde todos hablaban inglés? Porque el chico con el que estaba sabía más inglés que español. Yo solo decía: ‘Nice to meet you’, ‘yes’, y ‘I love it", le ha contado la ganadora de 'GH VIP 6' al italiano muerta de risa. Miriam también le ha explicado al anterior habitante del pisito cuales son sus planes en el programa: "Mi reto es conocer a gente de diferentes ciudades de España. Conocer a España y a sus gentes", le ha dicho.

La estancia de Gianmarco ha terminado, pero antes de poder salir a disfrutar de su libertad, el programa le ha planteado una última prueba: "Gianmarco tu salida tiene un precio muy alto. Miriam y tú tendréis que trabajar en equipo para pagar tu libertad. En la cristalera tenéis diecisiete fotos, una por cada comunidad autónoma Española. Tenéis el nombre de los monumentos que aparecen en las fotos y el nombre de la comunidad autónoma , los tenéis que unir", ha leído en un pergamino.

Tras unos cuantos errores, y alguna que otra carcajada, el de Bolonia y la de Perú han conseguido superar la prueba. "¿Qué te ha parecido que estuviera aquí?", le ha preguntado él. "Me has parecido un chico muy simpático con el que se puede tener una conversación fluida", le confesado Miriam. "Cuando estabas participando puse algún tuit sobre ti, fui un poco sarcástica, pero no te lo tomes como algo personal, fue como concursante".

Miriam cuenta cómo conoció a Carlos Lozano

Gianmarco ha querido saber cómo se hizo famosa Miriam y ella no ha dudado en hablarle de Carlos Lozano: "Yo estaba en Perú y me enamoré de un Español. Él estaba trabajando allí. Yo estaba trabajando en una obra de teatro. Siempre comía en un restaurante y allí nos conocimos. Cuando el participó en ‘Gran Hermano’ habló de mí y entonces me buscaron. Al principio yo estaba muy reacia porque estaba haciendo cosas de actriz y luego dije bueno voy a ir a visitarlo. Y además se dijeron muchas cosas de mí, tenía que desmentirlo. Por eso me hice conocida. Se llama Carlos ", le ha explicado.

"Yo soy muy espontanea, soy yo misma siempre. No le tengo miedo a tener esa alegría. Antes de ir a 'Gran Hermano' fui a 'Supervivientes'. Me quede con una espinita porque él me dijo que me comportase más señorita. Pero luego ya fui yo. Él era mayor que yo, aunque físicamente parecía de cuarenta y de mentalidad....¡No voy a decir!".

