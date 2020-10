Kiko sorprende a Sofía en la cena romántica con un detalle muy especial: “Es el primer paso de nuestro futuro”

El reencuentro no pudo ser más romántico . Sofía y Kiko se fundieron en un largo abrazo lleno de besos que dejaba claro lo mucho que se habían hecho de menos. Él, quiso que su chica supiera que se había puesto especialmente guapo para la ocasión : “Me he puesto mi vaquero y mis zapatillas preferidas par venir a verte. Vengo de gala para ti”. Por supuesto, no faltaron los piropos para la inquilina de ‘Sola’: “Tú también estás espectacular”.

Sin parar de abrazarse, Kiko comenzó con las sorpresas de la noche : ¡se había llevado unas velas y un mantel para que la cena fuera más romántica todavía! Tras tantas horas sola, Sofía estaba en una nube, tanto que aseguró: “Quédate para siempre. Contigo aquí aguantaría un año”, pero Kiko la frenó en seco: “¡Qué dices, yo no, yo no aguantaría un año ni de broma!

Kiko intentó alguna que otra maniobra de distracción: “Te gusta el marisco eh, afrodisiaco. Ay cari que llevo ya una semana…”, pero Sofía seguía erre que erre con el marisco: “Huele como a muerto, yo no me lo comería”. La inquilina no cesaba en su empeño de que el marisco estaba por llegar: “Te veo muy actor, algo está pasando”, pero Kiko hizo que sus sueños gastronómicos se desvanecieran: “Ya no hay más nada, no hay ni marisco ni nada, lo que había eran dos chuletones”.