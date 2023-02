Ana Nicolás habla de sus sentimientos por Cristian López: "Le veo y siento más asco y decepción que amor"

Poco a poco el trío iba tomando confianza y tocando multitud de temas, desde sentimentales hasta más picantes, y en una de las conversaciones Ana admitía creer en el amor pero no estar preparada para una relación. Era entonces cuando el nombre de Cristian salía a relucir y la ex participante de la 'La isla de las tentaciones 5' no dudaba en intentar huir de la situación. Sin embargo, Cristina Porta le lanzaba una pregunta muy clara: "Si le ves, ¿vas a sentir algo?". Y aunque la respuesta de Ana era negativa, Mario insistía en contar una versión diferente: Cristian le había contado que ella lo buscaba.