Marta Jurado y Adrián Tello visitan el pisito de 'Solos' y contestan a la gran pregunta: "¿Iríais a 'La isla de las tentaciones'?"

"¿Qué tal lo lleváis? ¿Tú ya llevas aquí unos días, no?", le ha preguntado Marta a Mario. " Cada vez se hace más pequeño el piso , pero bueno, es entretenido. A mí me viene peor hablar con mi gente, con mi hijo por ejemplo, que no hablar. A lo mejor ir a un programa como vosotros y mentalizarte que no les vas a ver, es más fácil. Porque a mí me remueve más ", le ha respondido él.

"Yo lo digo a todo el mundo, si estás enamorado y es la mujer de tu vida …Mira Andreu y Paola", comentaba Mario. "Si ya no es que pase o no pase, es que hay cosas que… Aunque Marta no se liara con otro si las viera….", explicaba Adrián.

"Es que no puedes ver a tu pareja y decir venga vamos a hablar de esto. ¿Vuestra relaciones eran estables?", ha querido saber Marta. "Pensaba que sí, pero no. Se supone que mi problema eran los celos y que íbamos a solucionarlo. Yo no quería ir, pero él me dijo que sí, que por favor, que me iba a demostrar muchas cosas. Me dijo que si no entrabamos no me iba a perdonar nunca", desvelaba Ana.