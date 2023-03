Adrián se desahoga con Marta sobre su mala relación con Bela: “Me quería reír y no podía”

Adrián Tello y su novia Marta Jurado han vivido su primer despertar juntos en el pisito de ‘Solos’. La mañana ha comenzado hablando del pisito y de lo felices que serían tenido una terracita así para ellos en su casa. Marta ha ido a ponerse las gafas porque no distinguía bien los gestos de su novio y él le ha reprochado que era un poco bruta hablando. “Si hablo bruto es porque me lo has pegado tú”, le ha dicho ella consiguiendo que Adrián se sonriera y recordara que Álex siempre le decía que parecía que estaban discutiendo todo el rato.