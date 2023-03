Hugo Paz reacciona al ver un vídeo de Marina Ruiz: "Qué falsa, y qué actriz, no la soporto"

Lola y Hugo estaban viendo MTMAD hasta que ha saltado un video de Marina Ruiz el cual no le ha hecho nada de gracia a él

Hugo Paz, sobre su enemistad con Marina Ruiz: "No quiero ni verla. Para mí no es buena persona"

Hugo Paz y Lola Mencía aprovechan las horas muertas en el pisito de 'Solos' para ponerse al día y entretenerse viendo MTMAD, en esta ocasión ha salido un video de Marina Ruiz hablando. La repentina aparición de la ex de Hugo en pantalla ha hecho que este soltase un resoplido, pero no ha apartado la mirada de la televisión.

Los compañeros de piso han estado un buen rato viendo el vídeo hasta que Hugo se ha hartado de escuchar a Marina y se ha levantado a hacer la comida para distraerse con otra cosa.

Ante la actitud nerviosa de su compañero, a Lola le ha entrado la curiosidad: ‘’ ¿Pero va a hablar de ti o no?’’, Hugo ha respondido muy tajantemente: ‘’No me apetece escuchar su vida, me importa una mierda. Me incomoda, te lo juro’’.

Hugo no ha podido evitar mostrar su enfado y ha continuado: "Qué falsa, y qué actriz, no la soporto. No la soporto tío, yo con ninguna persona me he llevado así, soporto a casi todo el mundo, pero es que a ella no la soporto, de verdad’’, se ha desahogado con Lola.

Lola le ha dicho que, a ella, Marina le cae bien, ante su afirmación, Hugo le ha indicado que no pasa nada porque la vea, acto seguido le ha explicado que a él no le apetece. Una vez el vídeo ha acabado, Lola le ha dicho a Hugo que no tenía ni idea de que hubiesen acabado tan mal.

‘’De mí no tiene nada que hablar, no la quiero en mi vida, ni verla, es una persona que me incomoda como persona, no me mola’’, le ha aclarado Hugo a Lola intentando dar por zanjada la conversación.

