La mentira de Ana Luque sobre su nominación a Marta Peñate termina con una gran discusión: "Me voy de aquí, no quiero estar"

Anabel Pantoja se enfrenta a su primera nominación junto a Marta Peñate, Kiko Matamoros y Nacho Palau

Ana Luque nomina a Marta Peñate y, tras no decir la verdad a su compañera, cuando decide contarlo tienen una gran discusión

Marta Peñate se ha pillado un tremendo enfado y Ana Luque termina hundida: "Me voy de aquí"

Ana Luque durante las nominaciones decidió votar a Marta Peñate, pero a la hora de hablar con su compañera, primero le aseguró que no se acordaba de su elegido y luego que fue para Alejandro Nieto y cuando, definitivamente, ha decidido decirle la verdad, no le ha gustado nada a su compañera.

Ana Luque no le dice la verdad a Marta Peñate sobre la nominación

La superviviente se siente fatal y decide ir a hablar con Marta: “Estaba entre tú y Alejandro y la verdad es que ha sido a ti. Se que estás cabreada conmigo y te entiendo”. Marta responde ante esto: “Normal, yo pensé que estabas protegiéndome, con Alejandro no te he visto cerca de él ni dándole cariño”. “Llevas razón”, dice Ana tras escuchar a su compañera.

“Perdóname, solo te puedo decir eso. Me siento fatal, no te puedo decir más”, dice Ana y Marta se explica: “Entiende que tu nominación me sorprende, estoy decepcionada y estoy disgustada. Me has nominado tú, Alejandro y Anabel y también queréis ahora que esté con ustedes superguay”.

El enfado de Marta con las nominaciones

Marta Peñate, tras esto decide desahogarse con Anabel Pantoja: “Por la única que no me siento decepcionada es por ti, eres la única que me tenías que nominar. Que se aprovechen los cinturones que vienen turbulencias”. Y tanto que es así, Alejandro le dice que no le quería nominar y ella termina de estallar: “¡Tú nunca me quieres nominar! Y siempre me nominas. Me has dicho que Anabel no te parece buena superviviente”. Y no duda en gritar a todos: “Vaya mierda de grupo, falsos todos”.

Olga Moreno, presente en plató, no ha dudado en explicar el comportamiento de su amiga: “Conociéndola a ella, en ese momento que estaba Marta tampoco le quería hacer daño, Ana es que no sabe si ha nominado a él o a otro en ese momento. Quién conozca a Ana… es tan buena niña”.

Ana se hunde y amenaza con abandonar

Pero esto no termina aquí, Ana Luque no se siente nada bien con esta situación y acaba hundida entre lágrimas con Anabel: “Me voy a ir de aquí, no quiero estar”. Pantoja no le deja que se caiga e intenta animarla y aquí interviene Marta: “No me ha sentado mal la nominación, me ha sentado mal todo lo de después y que vengas ahora con el victimismo”. “Que me quiero ir, Marta”, asegura Ana y termina teniendo un cruce de reproches.

Las palabras de Olga Moreno