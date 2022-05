Tony Spina, sobre el enfrentamiento entre Marta Peñate y Ana Luque: "Cada acción tiene reacción"

Marta Peñate y Ana Luque han vivido un tenso enfrentamiento: la amiga de Olga Moreno llamó carabineros a los ermitaños y la canaria aseguró que no había sido un lapsus, sino que Ana sabía "perfectamente" cómo se decía, pero que "se hace la tonta". La malagueña, que rompió a llorar tras la discusión, le pidió a Marta que no la volviera a llamar tonta: "No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo".