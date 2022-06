Jorge Javier revoluciona el plató al darse cuenta de "algo inaudito en Mediaset"

Finalmente, Marta Peñate se ha convertido en parásito tras batirse en duelo con Kiko Matamoros, siendo Nacho Palau el primer salvado de la noche. La concursante se ha abrazado y despedido de sus compañeros, muchos de ellos afectados y en ‘shock’: “Nunca me he ido de un sitio y me habían hecho esto, estoy flipando. Me caéis muy bien, creo que es la primera vez que el 80% de un grupo en un reality me cae bien".