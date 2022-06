El 'zasca' de Asraf a Charo Vega defendiendo a su hermano: "La que no hizo fuego eres tú"

Anuar Beno se encuentra en el ojo del huracán . La primera vez que el hermano de Asraf hizo fuego, la organización sospechó que podía haber hecho trampas al encenderlo. El programa pidió al concursante que demostrase que podía volver a hacerlo y así fue. Sin embargo, el las condiciones en las que se prendió el fuego por primera vez no quedaron del todo claras.

Ahora el secreto parece haber salido a la luz. En una discusión con Yulen Pereira, Kiko Matamoros aseguró que el fuego se había hecho de forma fraudulenta utilizando repelente para insectos. “Suéltalo que vas de listo, no de lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. Ni malo ni bueno, pero santos no, ninguno”, aseguraba el tertuliano.