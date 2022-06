Las confesiones más duras de Desirée Rodríguez: su transexualidad, sus problemas económicos y la meta que aún le falta por cumplir

“Yo decía con cuatro años que quería ser una niña", le contaba a Marta Peñate

La canaria le pregunta el porqué de ciertas decisiones que tuvo que tomar: "El dinero no es eterno"

Además, también ha confesado cómo son las relaciones sexuales que mantiene con su marido, Luciano

Desy y Marta se han convertido en grandes amigas en su paso por ‘Supervivientes’. Ambas disfrutaron de unos días juntas en Playa Paraíso antes de que Desy fuera expulsada definitivamente por la audiencia. Durante ese tiempo, hablaron de muchas cosas y protagonizaron una conversación de lo más transparente.

Desirée habla sobre su infancia

“Yo decía con cuatro años que quería ser una niña. El psicólogo había puesto en el informe que yo decía que quería ser una niña por llamar la atención. Pero yo he sabido que era diferente y me he vestido de niña a escondidas incluso para meterme en la cama. Y era el momento más feliz del día”, comenzaba.

“Me decían mariquita y demás pero yo no sabía lo que significaba. Por eso no me hizo daño. Yo no había salido del pueblo, me voy a Sevilla capital, empiezo a conocer gente como yo, veo que es posible una operación, ser quien yo tengo en la cabeza. Me miraba al espejo y no me reconocía”.

Sus problemas económicos

“Las miserias que he pasado las he contado todas. Yo no tengo nada que esconder. ¿Qué puede contar de mí Kiko? ¿Que yo me he prostituido cuando me moría de hambre porque no tenía ni un p*** duro y estaba sola en la calle? En Madrid me vi sola”. Marta le preguntaba el porqué: “El dinero no es eterno”.

Su meta más importante: su operación

Durante su conversación con Marta, Desy también ha recordado momentos en los que ha sido rechazada: “Yo he ido a entrevistas que han ido bien y cuando he mandado el DNI para la contratación me han dicho que no me contrataban. Por el nombre. Y así me ha pasado muchas veces. A día de hoy tengo mi DNI, mis cosas en condiciones. He cumplido parte de mis metas, porque todavía me queda la más gorda. Sé que el día de mañana, cuando yo me opere, voy a estar mucho más segura de mí misma”.

Ha sido entonces cuando Marta le ha preguntado por Luciano: “Nosotros no tenemos relaciones completas. A mí me entra en la cabeza una relación normal como la puedes tener tú. Pero por desgracia yo no las puedo tener porque he nacido de una manera. El momento en el que yo me ponga mi c***, imagínate las que yo puedo liar”.

Desy revoluciona el plató con sus vivencias en Honduras

"¿Qué tal Alejandro y Tania?", le ha preguntado el presentador. "Eso es sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron: ‘gracias por entretener a Anabel porque mientras nosotros…’. Bueno si es por eso…yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta”, ha desvelado.

Así ha sido su entrada en plató