¡Se ha liado en la palapa! Después de que Kiko Matamoros haya asegurado que no solo él pensaba que Yulen Pereira no demuestra ninguna pasión hacia Anabel Pantoja, la prima de Kiko Rivera ha estallado. Pero hay quien, fuera del concurso, comparte la opinión del colaborador de 'Sálvame', como El Maestro Joao , que ha dejado claro que no cree que el esgrimista tenga interés en la sobrina de Isabel Pantoja .

Este no ha sido el único tuit que El Maestro Joao ha escrito acerca de este tema, pues también ha querido dejar claro que no cree que Yulen sea "culpable de nada" por no estar interesado en la colaboradora de 'Sálvame' como algo más que una amiga: "Confirmado, Yulen no tiene ningún sentimiento a nivel sentimental por Anabel. Pero que eso no le hace culpable de nada".