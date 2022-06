Anabel Pantoja llora desconsolada por Yulen: "Lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así..."

Yulen Pereira echa el freno con Anabel Pantoja: "Me estabas escribiendo una carta a mí pero también pensabas en él"

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se olvidaban de todo en Honduras y dejaban de esconder lo que sienten el uno por el otro, pero la alegría les ha durado poco. Ahora, el deportista español ha decidido echar el freno con su compañera y ella decide tener una conversación privada entre ellos para aclarar las cosas, algo que ha acabado con ella completamente rota.

La superviviente incidía en que lo que no quiere “es hacer daño a nadie”. Él, por su parte continuaba con sus explicaciones: “Me ha jod***, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida”.”, decía rotundo. Tras esto, Anabel no duda en desahogarse con sus compañeros y asegura que le ve "distanciado".

Pero esto no ha sido todo, ahora Anabel se ha roto al desahogarse con su amiga Ana Luque, ella asegura que las cosas que ha dicho son verdad: "Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así...". Y se abre en canal con su compañera: "Y yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me de un palo aquí".

