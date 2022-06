Belén Esteban carga contra Ana Luque: "No me gusta la gente así"

Por culpa de su lesión de tibia y peroné, Belén Esteban está alejada de los platós de televisión . Pero eso no impide que la colaboradora de 'Sálvame' haya mostrado su completo apoyo a su gran amiga Anabel Pantoja o que haya criticado el comportamiento de su compañero Kiko Matamoros a través de sus redes sociales.

Ahora, la 'princesa del pueblo' ha decidido usar sus historias de Instagram para dejar claro que no le está gustando nada la actitud de Ana Luque , que es uno de los grandes apoyos de su amiga Anabel. Es la primera vez que Belén se pronuncia públicamente acerca del concurso de la amiga de Olga Moreno y ha sido muy tajante mostrando su opinión: cree que Ana intenta "quedar bien" siempre.

"No puedo con Ana Luque. Queda bien con todo el mundo. No me gusta la gente así. Ella dice lo que la gente quiere escuchar", ha comentado la ganadora de 'GH VIP 3', que ha emitido su análisis de la concursante de 'Supervivientes 2022' ante su millón de seguidores en Instagram.