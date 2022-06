El demoledor alegato de Mercedes Milá contra Kiko Matamoros: “Chulesco, vanidoso, prepotente…”

“ Sus alardes de cultura, de conocimientos, de superioridad son desalentadores y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes. Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más… Yo sí lo he reconocido y por desgracia he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo”, así pedía la expulsión del concursantes que según ella no está teniendo un buen comportamiento.

Mercede Milá había sentido que Kiko Matamoros había cambiado al verle abrir su corazón “Matamoros se está retratando cada día y ya no puedo tapar más sus vergüenzas. Había pensado escribir todo esto cuando vi el puente de las emociones y frené en seco. Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos; fue extraordinario. No sé si llega a tiempo a recompensar su familia y algunos de sus padres desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón pero ha vuelto a las andadas y sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada, me han vuelto a revolver las tripas”, pero se ha equivocado.