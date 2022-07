Kiko Matamoros no se fía de la actitud de Arelys con Anabel Pantoja: “No la puede ni ver”

Arelys , madre de Yulen Pereira, ha estado de visita en Honduras. Allí no solo se ha reencontrado con su hijo. También ha conocido a la que ya es oficialmente su pareja, Anabel Pantoja. Su actitud con la colaboradora ha sido de lo más comentada.

Hay quienes no creen que la simpatía de Arelys fuera real. Es el caso de Kiko , que tiene muy claro que en realidad “no la puede ni ver”. Matamoros asegura que se estuvo fijando a conciencia en su comportamiento: “Me parecía que estaba como muy cabreada . Se lo dije a él, que la vi muy tensa, y que creía que no le gustaba su relación con Anabel”.

De buena mañana, Kiko le hacía saber a Anabel que había soñado con ella y con la madre de Yulen: “Teníais un conflicto, ella no te quería”. Pantoja recordaba lo amable que había sido con ella durante su visita: “Me invitó 300 veces a casa”.

Anabel aprovechaba para compartir su postura: “Si se tiene que quedar entre su madre o yo, que se quede con su madre. Ya hablaremos por videollamada. Yo no voy a separar nunca a una madre de un hijo ”. Todos sus compañeros aplaudían sus palabras.

El superviviente reconocía que su madre había estado un tanto rara, pero aquello nada tendría que ver con su relación con Anabel: “Sabía que me quería decir cosas importantes y no podía, pero ella no está molesta con Anabel, está súper contenta”.