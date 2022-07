Ana Luque brota contra la madre de Ignacio de Borbón: "Llevo cuatro días amargada por esta mujer"

La madre de Ignacio levantó rápidamente el cartel en el que se podía leer: "Incierto". Esto ha provocado que la de Torremolinos lleve preocupada toda la semana. Muy enfadada, se ha despachado a gusto contra la madre de su compañero. "Me ha dado una desmotivación....Me quiero ir. Conmigo ha ido a muerte, me ha llamado títere de Anabel. Veo super injusto que venga alguien de fuera y te cambie todas las cosas, porque yo soy súper feliz y nunca me he puesto así", decía rompiendo a llorar.