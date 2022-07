Hace mucho tiempo que ambos concursantes no se despegan el uno del otro, pero durante sus últimas horas han protagonizado varias escenas de matrimonio. En la oscuridad de la noche, Yulen recalcó a Anabel “eres la reina, no te vas a ir ni de coña” . Antes de saber que sería el expulsado, soñaba con llegar a la final junto a su novia, “si no ganas tú, gano yo”.

La superviviente no se ha derrumbado en ningún momento, pero no puede evitarlo cuando Yulen ya no se encontraba entre ellos: "Le prometí que no iba a llorar, pero no puedo aguantar". Todos han querido animar a su compañero en este momento tan complicado sin éxito. Anabel no ha soportado más el dolor y ha empezado a llorar: "Llevo dos días entrenando para no llorar, pero esto es duro y sin él se me va cuesta arriba"