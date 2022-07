Las dos supervivientes consiguen llegar a su antorcha a la vez y caen juntas a la arena. Ninguna de las dos se ha rendido para colocar su antorcha y sin perder el sentido del humor, Anabel Pantoja no para de repetir “vente conmigo que tú te comiste dos tortitas ”. El queso es el objetivo de las concursantes que parecen muy igualadas en fuerzas, pero finalmente la sobrina de la tonadillera consigue colocar dos de las antorchas.

Lo más divertido es que la rivalidad no puede con su amistad forjada en Honduras. Ana Luque, que ha luchado hasta el final, termina en el suelo pero no sola. Anabel Pantoja se abalanza sobre ella para abrazarla y Lara Álvarez no duda en tirarse encima haciendo un sándwich.