Jorge Javier Vázquez anuncia que tiene que hacer un parón como presentador: "Voy a tener que estar fuera dos semanas"

Jorge Javier Vázquez entra por teléfono en 'Sálvame' y explica que tiene que va a tener que estar "fuera dos semanas" como mínimo

El presentador cuenta que sufre "una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar"

Jorge Javier regresa tras su positivo en covid preocupado por su voz: muestra su cambio físico

Jorge Javier Vázquez ha entrado en directo por teléfono en 'Sálvame' para dar una noticia, algo que ha sorprendido a María Patiño y todos los presentes en plató.

Jorge Javier Vázquez estará fuera un tiempo por una laringitis

"Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar", ha entonado llevando la sorpresa al plató y explica: "Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente".

El presentador asegura que "está bien", pero que tiene que parar

Jorge cuenta que él "está bien, perfectamente" pero esta "es una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia". María Patiño cree que no le hacen caso como a ella, aunque lo va a intentar: "Imagínate con esta voz, tampoco creo que me hicieran mucho caso". Y la periodista ha querido mandarle un mensaje de ánimo: "Te queremos mucho, te mandamos mucha energía, esto no es nada".

Se despide por unos días del trabajo: "Quería entrar para dejar claro lo que me pasa"