En su primera llegada a un baño normal, la malagueña se queda perpleja , “madre mía un baño con váter, sin hacer pipi en una letrina”. Llega el momento de meterse a la ducha y Ana Luque ha olvidado hasta cómo funciona, “no me lo creo, yo ya no sé ni abrir”. Cuando el agua empieza a tocar su cuerpo no puede evitar decir “que gustazo” y arrancarse a cantar.

La andaluza no quiere salir de la ducha, “agua calentita, hoy no me saca nadie de aquí”. Su pelo necesita un buen repaso, “me voy a quitar los bichos”. Mientras cae el jabón de su melena, se da cuenta de que “madre, qué de mierda, me quedo calva, necesito un peluquero, ¡Lara ven a pelarme!”.