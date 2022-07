En su primera merienda, la de Torremolinos ha degustado uno de sus platos favoritos, la tortilla de patata y no ha dudado en crear una canción dedicada a la misma, "me lo quiero comer todo". Entre bocado y bocado ha hecho un repaso de su concurso y se ha dado cuenta de que han sido muchos los momentos felices.

Durante su participación en ‘Supervivientes’ reconoce que se ha superado en muchas cosas , “en supervivencia, en compañerismo, en mí misma, en ser otra mujer nueva , vino una Ana Luque y vuelve a España otra Ana Luque”. Además, no se ha olvidado de toda la gente que no ha parado de mostrar su apoyo, “gracias por haber confiado en mí”.

A pesar de no estar ya con sus compañeros, la malagueña no podía despedirse sin reclamar su última recompensa al pirata Morgan. Tras recibir su cacao con una amplia sonrisa, “con lo que yo deseaba esto durante los tres meses”, se inventa una nueva canción para este manjar.

En su primera llegada a un baño normal, la malagueña se queda perpleja, “madre mía un baño con váter, sin hacer pipi en una letrina”. Llega el momento de meterse a la ducha y Ana Luque ha olvidado hasta cómo funciona, “no me lo creo, yo ya no sé ni abrir”. Cuando el agua empieza a tocar su cuerpo no puede evitar decir “que gustazo” y arrancarse a cantar. Además, se ha dado cuenta del mal estado en el que se encuentra su pelo, “madre, qué de mierda, me quedo calva, necesito un peluquero, ¡Lara ven a pelarme!”.