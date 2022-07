La tensísima discusión de Desirée Rodríguez y Kiko Matamoros en directo: "¡No me faltes el respeto!"

Kiko Matamoros y Desirée Rodríguez tienen un tenso encontronazo en directo

"No me faltes el respeto", le pide ella a su compañera en plató

Desirée Rodríguez y Kiko Matamoros no han tenido una relación idílica durante todo el programa y hoy en el debate final de 'Supervivientes 2022' han terminado discutiendo en directo en el plató.

La discusión de Desirée Rodríguez y Kiko Matamoros

Carlos Sobera ha preguntado por la relación entre ambos. El tertuliano ha explicado que "al principio" no se llevaban mal, algo a lo que ella ha reaccionado inmediatamente: "Eres un bocazas y hablas lo que no debes y después no lo reconoces. Yo no voy a decir una cosa y después que no lo he dicho. Digo lo mismo aquí y allí".

La ya exsuperviviente recuerda a su compañero sus palabras de Anabel Pantoja

La exsuperviviente ha recordado a su compañero las palabras que ha dicho de Anabel Pantoja: "Has dicho pestes y luego que se merece llegar a la final. No sabes ni lo que dices". "No he dicho que se merecía ganar", ha apuntado Matamoros y han terminado teniendo un tenso momento entre ellos: "Ni difamo ni cuento cosas que no tienen nada que ver con la realidad".

