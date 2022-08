Alejandro y Tania se declaran su amor y Kiko Matamoros desvela el lugar donde intimaban en Honduras

Alejandro y Tania muestran sus sentimientos: pueden ver las imágenes del ganador más sincero que nunca sobre su pareja

Alejandro Nieto y Tania Medina han estado juntos y muy cariñosos en el debate final de 'SV 2022', lugar en el que han hablado de su relación y han podido ver unas imágenes del ganador del concurso más sincero que nunca sobre su pareja con Nacho Palau en sus últimos días en Honduras.

El vencedor del concurso se abre ante su compañero y le cuenta el momento en el que conoció a la canaria: "Intentaba besarla y me decía que no". Él relata sus primeros momentos juntos y da detalles sobre esto: "Siento algo que no he sentido en mi vida. Ese día parecía que llevaba con ella diez años. Me enamoré en un día". Según va contando cómo avanza la relación entre ellos cuenta el momento en el que "la conoce de verdad" y el error que cometió, hasta el día que terminan en 'La isla de las tentaciones'.

Alejandro y Tania han hablado de sus sentimientos con Carlos Sobera en directo. Ella afirma que "no terminaba de creerse" a Alejandro en sus primeros momentos juntos: "Me vino con esos sentimientos de primeras y me daba mucho miedo". Tras esto, el presentador les ha preguntado por una posible boda y el gaditano ha sido muy sincero: "Lo tengo claro, no me importaría estar toda la vida con ella. Sé que he sido un bruto, pero he cambiado un poco, es verdad que soy fuego, muy impulsivo".

Y es que no han estado siempre tan bien, él ha sentido muchas inseguridades respecto a ella y no terminaba de fiarse de Tania, algo que también desvela que su conversación con Palau y todo, tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. "Ella decide irse sola, estaba si pero no, ella se da cuenta que no puede vivir sin mi y se viene a casa de mis padres. En el reencuentro de meses después viene el chico y me dice que mi novia me ha engañado", le explica al ex de Miguel Bosé: "Después de lo que me hiciste no te paso ni una".

