Tania le contó a la presentadora que le había molestado un comentario de Marta Peñate y Alejandro reconocía que saltó a la defensiva por defender a su novia. Marta lo que no comprendía ni compartía era el cambio radical que su compañero había tenido en ese momento: "Alejandro se rió de mi broma. Te hizo gracia ese comentario porque de primeras sabía que no ibas a malas. Pero siempre te guías por ella y no por tus sentimientos", le dijo.