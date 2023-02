Jonan Wiergo es uno de los nueve concursantes confirmados hasta el momento para 'Supervivientes 2023' . El influencer ha recibido el apoyo de sus amigos, como Dulceida o Paula Gonu, a través de las redes sociales, pero también de sus miles de fans, que desde que saben que va a ir a Honduras se preguntan qué piensa hacer a la hora de las comidas, ya que es vegano y no come ningún producto de origen animal , por lo que en su dieta no entra el pescado ni el marisco, los pilares fundamentales del menú en los Cayos Cochinos.

"¿Y qué vas a comer siendo vegano? ¿O vas a comer pescado?", son las preguntas que más se repiten en su bandeja de entrada y a las que el influencer ha querido dar respuesta en sus stories de Instagram: " No es mi idea comer peces y, de hecho, lo digo en las entrevistas. Me hace gracia porque es la típica pregunta que se hace a un vegano/vegetariano: '¿y qué harías en una isla desierta?'. Pues bueno, ya tenéis el experimento".

"Tengo unos principios y unas ideas, pero tampoco he estado jamás en una situación así. Creo que mi mensaje lo voy a lanzar igualmente. Así que me intentaré mantener firme, pero sin martirizarme si en algún momento puedo caer en algo. Así que a reventarnos en las pruebas para conseguir recompensas", ha explicado Jonan, dejando claro que no quiere dejar su dieta, pero que tampoco sufrirá si come algún producto de origen animal si se encuentra al límite en Honduras.