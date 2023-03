Adara y Diego protagonizan la primera gran discusión de la edición: "¡Que te pires y me dejes tranquila!"

Diego recrimina a Patricia Donoso que ella y Adara Molinero no están trabajando con el grupo

Adara se cabrea con las palabras de su compañero y empiezan los gritos en la playa

"Espero que ningún día del programa te encuentres mal y estés tumbado", entona la concursante

Los concursantes ya están en sus localizaciones y los primeros roces han llegado entre ellos y hoy, en 'Supervivientes: Conexión Honduras' se han podido ver las imágenes de las discusión que han protagonizado Adara Molinero y Diego Pérez.

Diego cree que no todos están trabajando por igual en el grupo y así se lo hace saber a Patricia Donoso: "Hay que funcionar los seis, no pueden estar cuatro sin parar y dos echándose la siesta, a mí también me gustaría echármela". El concursante se refiere a ella y a Adara Molinero y Donoso se lo cuenta a su compañera, ella no duda en decírselo a Diego.

Adara le pide a Diego que antes de juzgar a las personas le pregunta: "Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme nada a mí". "Te digo que hay que espabilar, te lo digo a la cara", dice Diego. Y ambos terminan en un tenso momento en la playa, donde aparecen los reproches. "Me vas a venir tú ahora a decir lo que tengo que hacer y lo que no, que te pires, que me dejes tranquila", dice Adara entre gritos a Diego.

Jaime Nava también entra en escena y Adara no se corta: "Estáis giñados porque estáis nominados, tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes y que los demás somos una mierda". Algo que Jaime niega. "Espero que ningún día del programa te encuentres mal y estés tumbado", le dice Adara y asegura que no se le caen los anillos para trabajar.

La opinión de Marta de Lola sobre la situación