Sergio Garrido cuenta cómo se encuentra tras sufrir un accidente en su dedo: "Me han dado tres puntos, pero estoy fenomenal"

Sergio Garrido ha tenido un pequeño accidente en Honduras y no ha sido ni más ni menos que al utilizar la multiusos de la que disponen en 'playa Fatal', algo por lo que Ion Aramendi ha querido hablar con él y por cómo se encuentra.

En las imágenes, que se han emitido en la parte para abonados de Mitele Plus, en las que el paparazzi está utilizando la multiusos, su compañera Raquel Mosquera le advierte que tenga cuidado que se puede cortar, algo que sucede segundos más tarde. "Me he hecho un buen tajo, ¿eh?", le dice Sergio a sus compañeras y se levanta para taparse la herida.