Yulen Pereira alucina al ver a su madre, Arelys Ramos, comerse un escorpión

Los concursantes de 'Supervivientes 2023' se han enfrentado a una de las pruebas de recompensas más divertidas, la de adivinar la canción que entona uno de sus compañeros con la cabeza metida en un cubo de agua. Arelys Ramos y Asraf Beno hicieron pareja, pero su buen rollo y la química que tienen en la playa no fue suficiente para que el novio de Isa P acertase que el tema que tarareaba la que fuera suegra de Anabel Pantoja era 'Se me enamora el alma' de Isabel Pantoja.

Como no acertaron la canción, no pudieron llevarse una recompensa y tuvieron que aceptar comer algo que, a priori, no sería nada apetitoso. Aunque sus compañeros de playa, Ginés Corregüela y Katerina Safarova, aceptaron de buena gana comer hígado crudo; Asraf y Arelys no se tomaron muy bien el hecho de tener que llevarse a la boca un escorpión. El yerno de Isabel Pantoja fue el que peor lo pasó, mientras que la cubana se mostró resignada y se comió varios trocitos de la cola.