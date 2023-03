Gema Aldón habla de las inseguridades que tiene en pareja: “Mi novio me las está quitando poco a poco”

Gema Aldón lo tiene claro: “Mira, a mí me dan esa noticia y… Estaría un par de días mal, porque yo le amo un montón, pero él se lo pierde y a lo mejor yo disfrutaría de mi experiencia aquí de otra manera”.

La hija de Ana María ha desvelado la conversación que tuvo con su novio antes de viajar a Honduras precisamente acerca de este tema: “Le dije ‘yo me voy, tú sabrás lo que haces o no haces. Si yo salgo y tú no estás, tú eres el que se lo pierde”.