A la concursante le hubiera gustado seguir adelante porque se ve con fuerzas y con energía y, echando la vista atrás, cree que debe sentirse muy orgullosa: “Quiero todavía más. Estoy contenta con el concurso que he hecho y con cómo me he sentido. Excepto el último día, que varios compañeros me faltaron mucho al respeto y de muy malas maneras”.